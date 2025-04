Venerdì sera al PalaPaganelli arriva il Saints Milano. La Futsal Cesena potrebbe firmare la salvezza

La Futsal Cesena, reduce da tre vittorie interne di fila, potrebbe firmare in pratica la salvezza in A2 Elite venerdì sera al PalaPaganelli, quando arriverà, alle 20.30, il Saints Milano che occupa la posizione playout ed è a -7 dai bianconeri a quattro giornate dal termine. Uno scontro cruciale che permetterebbe ai romagnoli, in caso di successo, di mantenere una categoria difficile come la A2 Elite in un girone complicato come quello A più di duro del B della scorsa stagione.

Futsal Cesena 25, Leonardo Cagliari 20, Saints Milano 18, Verona 17 e Modena 15: questa la situazione nelle zone basse della graduatoria dove le ultime due retrocederanno direttamente e la terzultima andrà ai playout con quella del girone B.

Il successo (6-2) sull’Elledì Fossano ha mostrato come i ragazzi di Osimani siano sul pezzo, trascinati poi finalmente da un esplosivo Jamicic, autore di tre reti. In fortissimo dubbio per venerdì sera il bomber Gardelli che accusa problemi muscolari, si spera di recuperarlo sapendo quanto conta nell’economia di una squadra che aveva iniziato malissimo il campionato, mostrando di non essere pronta subito, così sono stati necessari alcuni correttivi in corsa durante il mercato di dicembre.

I romagnoli racimolarono infatti solo 2 punti nelle prime sei gare, per sottolineare le difficoltà iniziali è sufficiente evidenziare che nelle prime otto partite la Futsal Cesena ne ha perse quattro mentre nelle successive quindici le sconfitte sono state cinque. In fondo alla classifica comunque nessuno ha mollato, in molti stanno facendo punti ma la Futsal ha il destino tra le proprie mani e se farà valere la recente legge del PalaPaganelli la salvezza sarà sua con netto anticipo.