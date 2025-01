"Vengo a cuore aperto nella bella Romagna"

"Le Dioincidenze non finiscono mai". Con queste parole monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e amministratore apostolico di Tricarico, ha annunciato la sua nomina a vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina: "Il 12 febbraio 2016, anniversario della nascita alla vita eterna di mia madre, è arrivato l’annuncio della mia nomina ad arcivescovo di Matera-Irsina; il 12 febbraio 2023, ho assunto l’incarico di amministratore apostolico nella diocesi di Tricarico; e ora, il 20 dicembre 2024, è giunto il momento di una nuova nomina, questa volta con il supporto di mio padre". Con queste parole monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ha annunciato il suo trasferimento alla diocesi di Cesena-Sarsina. "Il 20 dicembre avevo celebrato la messa ricordando l’anniversario di matrimonio di mamma e papà. Subito dopo sono andato a Potenza per la Ceb. Ho ricevuto una telefonata dal Nunzio Apostolico che mi comunicava che Papa Francesco aveva pensato a me per la diocesi di Cesena-Sarsina, ha raccontato Caiazzo: "Non ho ponderato su calcoli umani di convenienza, opportunità, carriera o titoli".

Caiazzo ha poi aggiunto: "Ho scoperto che la diocesi di Cesena-Sarsina è una Chiesa antica, tra le prime fondate in Italia, segnata dalla presenza di santi pastori e di illustri papi come Pio VII, ha concluso il vescovo: “La Madonna della Bruna sarà sempre al mio fianco. Vi abbraccio e benedico. Vi amo".