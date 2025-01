Venti grammi di hashish negli slip, giovane recidivo nei guai

Uno spacciatore residente a Cervia è stato denunciato due volte dalla Polizia locale di Cesenatico. Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni dell’anno è stato fermato un uomo di 26 anni di origini egiziane ma da tempo domiciliato nel territorio cervese, sorpreso con 20 grammi di hashish occultati all’interno degli slip. È scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, tuttavia la Procura di Forlì-Cesena non ha fatto nemmeno in tempo a convocarlo per metterlo davanti a un giudice, che nei giorni successivi il 26enne è stato nuovamente pizzicato con 12 grammi di hashish e denunciato per il medesimo reato. Sempre sul versante del contrasto allo spaccio di droga, un uomo di origini albanesi residente a Gatteo è stato denunciato sempre per spaccio di stupefacenti e per incauto acquisto. Gli agenti lo hanno infatti visto acquistare un monopattino rubato da un noto pluripregiudicato italiano, in cambio di 10 euro e mezzo grammo di hashish. Tre giovani sono stati invece soltanto segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sono stati trovati in possesso di modica quantità di hashish. Sono state due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida. Nel corso delle manifestazioni natalizie e del capodanno, anche in virtù delle recenti misure atte a prevenire attacchi terroristici, la Polizia locale ha presidiato le aree dei mercatini e ha contribuito a garantire la sicurezza nei numerosi eventi.

g.m.