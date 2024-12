Ventitrè le tappe, cento presepi Uno spettacolo da non perdere

Longiano dei Presepi torna con la sua XXXIV edizione ricca di novità, spettacoli e magia. Dall’8 dicembre al 12 gennaio a Longiano 100 presepi trasformeranno il centro facendo vivere a tutti i visitatori un’atmosfera natalizia autentica e ricca di suggestioni culturali, unica in Romagna. Si potranno ammirare i presepi collocati in piazze, strade, giardini e angoli suggestivi del centro storico medievale. Massimo Bruschi, longianese, proporrà nei locali dell’ex bar del Castello Malatestiano, in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra, Normalità Divina una mostra di Presepi e altre sue opere. Dorina Dragan titolare dell’Hotel Ristorante Terre dei Malatesta ha allestito una mostra collettiva di presepi artistici; mostre collettive nella Sala Ilario Fioravanti e nell’Hotel Terre dei Malatesta. Tutto questo grazie alla collaborazione con Auser Cesena. Il Presepe dei Nonni ideato e realizzato dalla Residenza il Castello; il Centro Sportivo italiano di Cesena organizza la camminata e la pedalata dei Babbi Natale, con il ricavato in beneficenza. All’interno del Santuario del SS. Crocifisso sarà possibile ammirare lo storico e splendido presepe meccanico fino al 6 gennaio; il concorso dei presepi esposti ideato da Pier Giorgio Poeta direttore artistico della XXXIV Longiano dei Presepi. Il percorso della Longiano dei Presepi prevede 23 punti presepe per un totale di oltre 100 presepi esposti di cui solo 50 nel piano sotterraneo della sala Ilario Fioravanti. La Fondazione Tito Balestra onlus sarà presente quest’anno nella ex chiesa Madonna di Loreto e al Castello Malatestiano con il Presepe di Cuschera e altre opere. L’inaugurazione l’8 dicembre alle 16 in piazza Tre Martiri, alla presenza del sindaco Mauro Graziano, del vescovo Douglas Regattieri e tutta la giunta comunale.