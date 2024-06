Via al valzer delle punte. Tutti i movimenti di mercato

Sta decisamente entrando nel vivo il mercato dei dilettanti tanto che iniziano a muoversi gli attacanti: da sempre i più richiesti da tutti.

Gambettola: si parla di attaccanti e la società con a capo i fratelli Butticè ha piazzato i primi colpi, torna in Romagna infatti Lucio Peluso. Peluso ha giocato le ultime due stagioni nelle Marche con la maglia del K Sport Montecchio ma in precedenza ha indossato le casacche del Romagna Centro, del Forlì, della Savignanese e della Sammaurese. Con Longobardi sempre più lontano dalla conferma l’attacco del Gambettola aveva bisogno di altri innesti, detto e fatto: dal Morciano arriva Roberto Guidotti, per rafforzare il centrocampo dal Tropical Coriano è in arrivo Matteo Vagnarelli. Entro pochi giorni il direttore generale Screpis dovrebbe definire l’ingaggio di un difensore centrale. Sono stati confermati il portiere Golinucci, i difensori Difino e Aloisi, i centrocampisti Gadda e Franchini oltre all’attaccante Mancini.

Sampierana: appena sono finiti i festeggiamenti per il ritorno in Eccellenza, il presidente Melini e il diesse Bartoli si sono messi al lavoro. I primi arrivi portano in alto Savio prima tutto esperienza: per difendere la porta arriva Alex Foiera, la difesa viene rafforzata dall’innesto di Pasquale Lo Russo, ex Pietracuta. L’attacco a disposizione del confermato Barontini adesso può contare anche su Marco Chiarini in arrivo dal Forlimpopoli. Anche qui sono molte le conferme da Quaranta a Pippi fino a Lanzi e Quercioli per ricordarne alcune oltre ai giovani prodotti del settore giovanile: Pungelli, Batani e Castagnoli.

Diegaro: non mancano di sicuro nuovi volti in casa rossoblu, il diesse Antoniacci e il tecnico Biserni sono partiti dalle conferme: Pertutti, Zammarchi, Bartoletti, Ravegnini, Zannoli, continueranno a difendere i colori rossoblu anche in promozione. I nuovi sono il portiere Fabbri, gli attaccanti Altieri e Ercolani, i difensori Ferrari, Giunchi e Rigoni e il centrocampista Domini che non è proprio un volto nuovo avendo già in passato giocato coi colori del Diegaro.

Savignanese: non è ancora stato comunicato il nome del nuovo tecnico, la sensazione è che sia una questione di giorni. Intanto il diesse Maruca ha lavorato sulle conferme: i portieri Papi e Torri, i difensori Baroni, Di Gilio, Mazza, i centrocampisti Possenti, Forti, Toni e Pianini, oltre agli attaccanti Masciullo, Brocculi, Sberlati e Bianchi. Saranno la base sulla quale inserire i nuovi arrivi, l’obiettivo è ben figurare nel campionato di promozione.

Domenica la formazione under 18 della Sammaurese battendo con un secco 5 a 0 la Nuova Lanzese, squadra piemontese, si è aggiudicata la possibilità di giocare la finale che assegnerà il titolo nazionale di categoria. Domenica prossima a Firenze il gruppo allenato da Giuseppe “Pino” Lorenzo dovrà vedersela con i laziali dell’Aranova.

Roberto Daltri