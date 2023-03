Viaggio in musica tutto al femminile

È dedicato alle donne il concerto che si tiene questa sera, alle 22, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, in un fine settimana caratterizzato da un mix di culture musicali ed un viaggio dallo swing alla Bossa nova, fino ai canti popolari del Sud Italia.

Questa sera si esibiranno dal vivo le Croque Madame, un trio il cui nome ricorda un originale toast francese dal gusto molto apprezzato che, in musica, attraverso la polifonia, unisce ingredienti musicali provenienti da culture diverse, passando da Italia, Francia, Stati Uniti, Brasile, Sud America e Portogallo. Così i brani diventano un fluire di molteplici linguaggi e culture che lasciano intravedere colori, costumi e sonorità peculiari, ma anche affini. Le Croque Madame sono formate da Debora Bettoli, Sabrina Mungari e Ilaria Petrantuono.

Da un viaggio intorno al mondo all’Italia, sempre tutto al femminile. Domani sera, sabato, sempre alle 22, il Noi Lounge Music Club proporrà un concerto centrato sulla musica italiana degli anni ’60, in cui Cristina Di Pietro interpreterà alcune fra le più belle canzoni italiane dell’epoca, accompagnata da un quartetto di musicisti formato da Gabriele Zanchini al pianoforte, Alessandro Fariselli al sax tenore, Milco Merloni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria.

La musica live nel locale di Cesenatico sul lungomare angolo viale Roma, proseguirà, sempre sotto la direzione artistica di Fabio Nobile, domenica con la ’Colazione in Musica’ dalle 9.30 alle 11.30, a seguire il ’Pranzo a buffet in musica’ dalle 12.30 alle 14.30 e, infine, l’’Aperitivo in Musica’ a partire dalle 17.

Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i loro posti, telefonando al numero 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale.

Giacomo Mascellani