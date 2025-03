Viale XXV Luglio, buca stradale segnalata con una sedia

Le buche rappresentano ancora il principale problema delle strade. Solitamente le segnalazioni giungono in Comune e alla Polizia locale, in modo che le maestranze addette ai lavori, si attivano per la riparazione. C’è anche chi utilizza la fantasia, come un residente in viale XXV Luglio, che ha collocato una sedia per segnalare una grossa e pericolosa buca. L’idea è stata molto apprezzata, c’è chi ha scattato delle foto alla sedia ‘segnaletica’ ed i più sono rimasti incuriositi, perchè il fine giustifica il mezzo, pardon, la sedia.