Vigilia di Natale, adunata di poeti in Corte Dandini Celebrare il Natale in poesia: domenica 24 dicembre, dalle 16 alle 18, presso la bottega dei fotografi Sandra e Urbano in Corte Dandini a Cesena. Poeti e non poeti sono invitati a recitare liriche e racconti, in un'atmosfera di festa e amicizia. Vino brulè, ciambella e panettone. Un'occasione per rallentare la frenesia della vita quotidiana.