Villa Silvia, visite al museo carducciano

Per il terzo anno di seguito l’iniziativa delle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri Italiani torna nella suggestiva villa di Lizzano (via Lizzano, 1241), un tempo dimora della contessa Silvia Pasolini Zanelli, e rifugio prediletto del poeta Giosuè Carducci. Oggi e domani si potranno visitare il giardino ‘parlante’ e le stanze del Museo Carducciano al costo ridotto di 2 euro, dalle 16 alle 19.

Le giornate di sabato e domenica saranno interamente dedicate ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei ‘Grandi’ in tutta Italia.

Il Museo Musicalia di Villa Silvia sarà accessibile solo domenica 7 aprile, in quanto il 6 sarà dedicato all’emozionante evento dell’Escape Room di Leonardo da Vinci. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, partendo dal 2024, passando per il 1905, l’epoca della Regina Margherita, fino al 1500, il periodo di Leonardo da Vinci. I partecipanti dovranno risolvere in una sola ora enigmi, sfidare il tempo e affrontare sfide per aiutare la Regina Margherita a trovare l’oggetto misterioso.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni contattare lo 0547 323425 oppure inviare una mail a promo@museomusicalia.it.