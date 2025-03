"Vincastro d’Argento. Premio a una Vita" a Canè e Alpi

MODIGLIANA (Forlì-Cesena)

Si è tenuta al teatro dei Sozofili la Tornata di primavera dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, sul tema: "Nuovi orizzonti internazionali e fattori economici". All’inizio i saluti del presidente dell’Accademia Venerino Poletti e del sindaco Dardi. E’ seguita la consegna del "Vincastro d’Argento-Premio a una Vita" al giornalista Gabriele Canè, nostro ex direttore, e a Vittorio Alpi, imprenditore industriale modiglianese. Canè ha ringraziato "Bologna che mi ha dato i natali e Firenze che è diventata casa mia: dedico questa onorificenza ai miei genitori. Un grande grazie di cuore all’Accademia". Anche Alpi ha ringraziato "per l’importante riconoscimento l’Accademia e tutti i presenti. Qui conosco tanta gente e gli amici di una vita". Poi la lezione magistrale del senatore Pierferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati e docente di geopolitica: "La politica dovrebbe avere un ruolo pedagogico invece quella di oggi instilla paura tra la gente qualche voto in più. Trump dice che la pacchia è finita e ci invita a difenderci con i nostri soldi, però così ci costringe a fare davvero l’Europa". Poi ha ricordato: "L’idea della democrazia liberale che è la nostra è che chi vince non è il padrone del Paese, che ci sono Istituzioni che bilanciano i poteri come la presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, la magistratura. Le posizioni delle forze politiche italiane sono diverse".

E sulla premier Meloni: "Il presidente del Consiglio è in una fase silente: perché vuol mantenere contemporaneamente il rapporto con Trump e con l’Europa. Ma le armi nei Paesi democratici sono deterrenti verso le dittature". Lo ha seguito, per gli aspetti economici, con un’ altra lectio magistralis, il presidente Abi e de La Cassa di Ravenna spa Antonio Patuelli. "Il nostro legame con l’America è descritto nei principi delle democrazie liberali. Alexis de Tocqueville, uno degli studiosi più importanti del pensiero liberale afferma – spiega Patuelli – che l’economia deve essere governata dalle istituzioni". In questo caso la Banca Centrale Europea, indipendente da tutti gli Stati. Patuelli cita Carlo Cattaneo per il quale "I dazi contrastano con lo sviluppo economico e sociale". "E Trump - secondo Patuelli - li utilizza per contrattare ma deve stare attento l’America ha 358 milioni di abitanti ma l’Europa ne ha 450 e poi ci sono i britannici e tutti i 56 Paesi del Commonwealth in grado di replicare ai dazi in modo pesante per gli Usa".

Giancarlo Aulizio