Virtus, largo alle giovani. Al via i tornei del vivaio

E’ ai nastri di partenza la stagione del settore giovanile di basket femminile della Nuova Virtus Cesena che vede coinvolte le formazioni Under 19 (iscritta al torneo Fip), Under 18 (Csi), Under 17 (Fip gold), Under 15 (Fip) e Under 13 (Fip).

La prima squadra a scendere in campo è stata ieri sera l’Under 19, che ha Castel San Pietro ha schierato sul parquet anche alcune atlete che già gravitano in serie B. Il gruppo è formato prevalentemente da atlete nate nel 2007 che pur essendo sotto età dovranno confrontarsi con alcune delle corazzate della regione. Il coach è Pier Filippo Rossi, la sua vice Veronica Cedrini.

Oggi a Rimini scenderanno invece in campo le Under 15. Allo storico gruppo 2010 vincitore del trofeo dell’Emilia Romagna si sono aggiunte atlete provenienti da società del territorio che terminato il percorso di minibasket misto hanno scelto la Nuova Virtus Cesena per continuare a giocare. Il gruppo dunque è nuovo e animato da tanto entusiasmo: l’obiettivo è quello di fare esperienza divertendosi. Il coach è Luca Cimatti, coadiuvato da Chiara Pollini, la quale si occuperà anche di seguire il gruppo Csi under 18. L’organico è stato assemblato per fare giocare e maturare maggiormente tutte le atlete, soprattutto quelle nate nel 2009 che quest’ anno avranno meno spazio nel campionato Fip Under 17.

A tal proposito, mercoledì prossimo sarà proprio la volta del debutto dell’ Under 17, gruppo composta da giocatrici nate nel 2008 e nel 2007 e che è stato inserito nel raggruppamento ‘gold’. Il campionato dunque sarà impegnativo ma stimolante e vedrà sfidarsi in un unico girone le 12 formazioni migliori dell’ Emilia Romagna per guadagnarsi un posto diretto per le finali nazionali. Il coach è Pier Filippo Rossi che avrà al suo fianco la vice Veronica Cedrini.

L’under 13 è composto da ragazze del 2012 che per la prima volta si affacceranno al campionato ‘delle grandi’. Il roster, numeroso e molto promettente sarà affidato a Ivana Donadel e alla sua vice Francesca Battistini.

A coordinare l’intero settore giovanile della Nuova Virtus Cesena sarà invece coach Luca Chiadini, tecnico anche della prima squadra, che supporterà i vari coach e settimanalmente condurrà allenamenti speciali nei diversi gruppi.