Visione Comune e Buonguerrieri: è alta tensione

"Visione Comune" replica all’intervento all’intervento dell’onorevole Alice Buonguerrieri, durante l’incontro pubblico di presentazione della lista civica "Andare Oltre", con candidato sindaco Olinto Bergamaschi. All’incontro erano intervenuti anche il viceministro Galeazzo Bignami e altri esponenti del centrodestra. "Domenica sera membri del governo e della maggioranza parlamentare – esordisce la nota di "Visione Comune" – si sono dati appuntamento a Teatro Garibaldi di San Piero per attaccare la nostra lista e criticare l’amministrazione comunale. A parte lo sgarbo istituzionale, ci preoccupa soprattutto la sostanza degli attacchi scomposti nei nostri confronti. Accusano il sindaco Baccini e l’amministrazione di non aver mai cercato una interlocuzione con i rappresentanti delle istituzioni nazionali per discutere e risolvere i problemi del territorio. Forse sarà stata presa da questioni più importanti, ma c’è una lettera del nostro sindaco, del 22 ottobre 2022, rivolta all’onorevole Alice Buonguerrieri in cui si chiede un confronto, e possibilmente un sostegno, sui principali problemi da affrontare nell’ambito del nostro Comune. Trascorsi 563 giorni dall’invio di quella lettera, ancora attendiamo risposta". A questo punto "Visione Comune" elenca quelle tematiche: "Monitoraggio e completamento dei lavori sia sulla E45 che sulla viabilità alternativa. Sviluppo della banda larga nelle nostre aree di montagna. Revisione dei criteri di riparto dei costi del trasporto pubblico all’interno di AMR. Introduzione della agevolazione della tariffa idrica per i Comuni montani. Implementazione di una normativa a tutela dei danni da fauna selvatica e da lupo. Mantenimento e sviluppo dell’Ospedale Angioloni con tutti i servizi esistenti compreso il Pronto Soccorso. Ricerca di fondi per completare la riqualifica del centro storico di San Piero. Investimenti per la rigenerazione dell’intera area del Lago di Acquapartita. Ottenimento di fondi per riqualificare i piccoli centri dei borghi periferici (Selvapiana, Valgianna, San Silvestro). Creazione di un parco termale nell’area verde dell’Idropinica. Riforma della legge sull’uso delle acque termali, al fine di individuare condizioni e criteri che permettano di allargarne l’utilizzo oltre il mero scopo sanitario-curativo. Investimenti per costruire dei servizi integrati di trasporto diretto tra Bologna e Cesena e tra Cesena e la Valle del Savio a supporto del settore turistico. Creazione della Ciclovia del Savio che colleghi in modo sicuro Cesena con Verghereto. Ricerca di finanziamenti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza dei centri urbani".

"La reazione di Visione Comune denota fragilità e insicurezza, oltre che certificata incapacità a dialogare con il Governo" risponde Buonguerrieri.

