Vita e miracoli di padre Guglielmo. Al Victor l’anteprima del film

Anteprima assoluta questa sera alle 21 al cinema Victor di ’Padre Guglielmo: carisma e mistero’, il film dedicato alla vita del frate cappuccino che da poche settimane è stato proclamato venerabile da Papa Francesco. La pellicola, diretta da Roberto Vecchi, rievoca gli aspetti della vita di Padre Guglielmo, venerato già in vita per la sua santità e la fama di miracoli ed eventi prodigiosi. La sua storia è narrata attraverso le commoventi testimonianze di amici e fedeli. Il ruolo di padre Guglielmo è interpretato da Daniele Dainelli, mentre la colonna sonora è stata creata dal compositore cesenate Davide Caprelli. Alla prima di questa sera parteciperanno il regista Roberto Vecchi, Simone Ortolani e il vescovo Douglas Regattieri. Le prossime proiezioni soni in programma lunedì, martedì, mercoledì e giovedì sempre alla 21: prenotazione consigliata al 375.6700022.