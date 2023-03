Voci di donne con Perrotta all’Eliseo Artlab

Domani sera alle 20.30, la cantautrice Francesca Romana Perrotta rende un personale omaggio al "marzo delle donne" esibendosi con la sua band al completo presso l’Artlab Eliseo in viale Carducci.

L’artista presenterà ufficialmente anche il suo nuovo singolo "La Canzone Segreta" ( Edizioni Curci distribuzione Sony Music),, canzone che prelude la pubblicazione imminente del suo quarto album.

Il concerto prevede una scaletta di brani storici e qualche anteprima del nuovo lavoro. La cantautrice, da sempre impegnata nel sociale, in particolare in difesa dei diritti delle donne, in questo progetto prosegue sul filo rosso che lega alcune delle sue canzoni: la "Femminilità", nei suoi aspetti più reconditi, ancestrali, discussi ed ambigui.

Un appuntamento anche di spessore culturale, in cui la musica e le parole della rockeuse dipingeranno i suoi "Ritratti di Signora", personaggi femminili intriganti e inusuali a cui dare finalmente voce.

Insieme a Francesca Romana si esibiranno sul palco alla batteria Luca Montanari, al basso Francesco Cardelli, alla chitarra solista Massimo Marches.

Per prenotazioni è possibile telefonare 0547 400346