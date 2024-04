Volley Club granitico contro il Montespertoli. Tre punti e la rinconquista del secondo posto

di Luca Ravaglia

Un’Elettromeccanica Angelini Cesena granitica nel cambio palla porta a casa il bottino pieno contro Montespertoli, vincendo 3-0 (25-15, 25-21, 25-16) e riprendendosi il secondo posto in classifica nel campionato di pallavolo femminile di serie B1 a quota 45 punti, scavalcando Jesi. La formazione di coach Lucchi, che ha ricevuto con il 75% di positività, ha così archiviato senza sbavature l’ottava giornata di ritorno, confermando una stagione all’insegna della qualità e della costanza di rendimento.

Nel primo set Cesena scappa via sul turno al servizio di Caniato, corroborata da Pinali in pipe (6-2) e Benazzi (17-10). A quel punto Lucchi inserisce Besteghi in diagonale, con Molari che rompe il ghiaccio con un potente mani fuori (22-13), prima della chiusura della stessa Caniato a muro. Nel secondo set le toscane reagiscono e tentano la fuga (2-5) ma Cesena impatta con Vecchi (10-10) e allunga con Benazzi e Morolli.

Nell’ultimo parziale infine in campo ci sono Besteghi in regia, Fabbri al centro e libero Tamborrino: le bianconere accelerano con Benazzi (5-1), Montespertoli mura bene (12-12) e Vecchi confeziona una gran diagonale su alzata in bagher rovesciato di Tamborrino (19-16). I titoli di coda arrivano col primo tempo di Fabbri (24-16) eil successivo attacco fuori delle toscane.

A livello individuale, vanno in doppia cifra Benazzi (14), Vecchi (13 di cui 1 ace e 1 muro) e Pinali che firma 10 punti, di cui 1 muro, il tutto corredato dal 93% di positività in ricezione. Ottimo l’ingresso di Tamborrino che in difesa ha il coltello tra i denti. L’Elettromeccanica Angelini Cesena nella corsa ai playoff si porta così a +1 da Jesi, sconfitta al tiebreak dalla capolista Castelfranco; il prossimo weekend le bianconere saranno impegnate nell’insidiosa trasferta a Castelbellino, sul campo di Clementina 2020 Volley.