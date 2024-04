Volley per Tutti sfida i cliché: "La competizione non ha età"

La pallavolo è per tutti. Lo dice anche la squadra del Romagna in Volley, appunto "Volley per tutti", che a oggi conta 22 donne e 12 uomini allenati dal coach Maurizio Polverelli, ex pallavolista classe 1958, che si occupa dei ’ragazzi’ ogni giovedì sera alla palestra Marie Curie di Savignano sul Rubicone. Mister e atleti non badano all’età: "Per noi non è importante l’anno di nascita ma il mese – dicono – perchè se a fine allenamento ci sono compleanni, si festeggia". "Siamo partiti un po’ per caso, una quindicina tra noi erano genitori di ragazzini che si allenavano" ricorda Morena Broccoli. Da allora ne sono passate di palle sotto le reti e il gruppo si è allargato fino alla formazione di oggi: "Ci unisce la passione per lo sport e soprattutto tantissima amicizia".

e. p.