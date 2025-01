Volontari in campo per la raccolta alimentare

Un esercito di volontari si è messo in azione in riviera, per garantire cibo e prodotti di prima necessità, alle famiglie indigenti del territorio. È l’appuntamento fisso della raccolta alimentare, che si tiene oggi e rappresenta un grande momento di unione oltre ogni barriera, per aiutare le persone bisognose del territorio di Cesenatico. Da sinistra a destra, da fedeli praticanti ad atei, giovani e persone mature, in tanti partecipano ad una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolgerà molte realtà di Cesenatico, i Comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale, i supermercati e volontari che con il loro impegno e la generosità saranno in prima linea come hanno sempre fatto. Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale, che sono la Caritas, il comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, le associazioni ’I Bambini al primo posto’, ’Tra il cielo e il mare’ e ’L’Albero della vita’. Saranno i volontari di queste realtà a distribuire i generi alimentari raccolti a persone e famiglie bisognose. I prodotti che si potranno donare mentre si fa la spesa, sono quelli a lunga conservazione, quindi pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno in scatola, olio d’oliva, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, pacchi di zucchero, succhi di frutta, barattoli di confetture, confezioni di fette biscottate, biscotti, merendine confezionate, biscotti per l’infanzia, barattoli di omogeneizzati, pannolini per bambini; prodotti per igiene personale (sapone, bagnoschiuma, shampoo) e della casa, come detersivi per cucina, detersivi per pavimenti e altro. I banchetti saranno presenti in sette supermercati, al Famila Market di Bagnarola in via Tobagi, al Famila di Sala in via Campone, al Famila sulla Statale Adriatica, alla Conad in via Gramsci nel quartiere Madonnina, alla Conad in via Cecchini in centro, alla Coop di via Saffi e al D-Più in via Negrelli. Chi vuole partecipare anche come volontario ai banchetti può telefonare al 338 8504885 e parlare direttamente con Marilena Pasini, una delle volontarie a cui fanno riferimento le associazioni pubbliche e private che organizzano la raccolta alimentare. Il Comune e i quartieri ringraziano tutti i volontari e i cittadini che sostengono l’iniziativa mostrando sempre tanta generosità. Gli organizzatori tengono a sottolineare che ogni persona potrà donare quello che può e che si sente, perchè anche un piccolo aiuto è importante per poter aiutare in termini concreti coloro che ne hanno bisogno. Nelle ultime edizioni c’è stata una grande risposta da parte della cittadinanza e anche per sabato ci sono importanti aspettative, per fare un pieno di generosità. Giacomo Mascellani