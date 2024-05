’Wonder Alice’, il viaggio fantastico va in scena

’Wonder Alice’ è il viaggio fantastico portato in scena al teatro Verdi. Lo presenta l’Associazione Il Disegno in collaborazione con il regista Roberto Fabbri. Si tratta di un’emozionante rappresentazione che porterà in scena al teatro Verdi, giovedì prossimo alle 21, 55 utenti disabili accompagnati da 25 volontari. al Teatro Verdi di Cesena. Wonder Alice è un viaggio fantastico attraverso il mondo delle meraviglie, rivisitato e interpretato dai ragazzi dell’Associazione Il Disegno, che saranno i veri protagonisti della serata. Uno spettacolo che celebra la diversità, l’inclusione e la forza di volontà, dimostrando che con impegno e passione ogni sogno può diventare realtà. Roberto Fabbri, regista di grande esperienza e sensibilità, ha guidato i ragazzi in un percorso creativo ricco di emozioni, permettendo loro di esprimere al meglio il proprio talento e la propria personalità.