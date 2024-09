World Skate Games. In corsa tre cesenati

In tutta Italia ci sono sei atleti che parteciperanno ai World Skate Games, appuntamento planetario dedicato agli sport a rotelle. Tre di questi sei, la metà, arrivano da Cesena. Sono Andres Martin, Gaia Urbinati e Giorgia Meini della Skate School, protagonisti (insieme a una delegazione di 17 atlete e atleti partita dalla nostra città) del campionato italiano di skate a tappa unica che si è svolto lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro. "E’ stata una grandissima soddisfazione – commenta Mattia Cecchetti, il tecnico istruttore che ne segue la preparazione – sia per loro che per tutto il nostro ambiente. E’ il premio per il loro impegno e l’entusiasmo che mettono ogni giorno nel praticare sport". In effetti i risultati ottenuti sono stati decisamente lusinghieri. Ai World Skate Games si classificano le migliori tre femmine e i migliori tre maschi della categoria open, quella cioè che comprende atleti dai 14 ai 35 anni.

"Nella categoria maschile – riprende Cecchetti – Andres Martin è arrivato secondo, mentre in quella femminile siamo riusciti a fare anche meglio, visto che Gaia Urbinati ha vinto e Giorgia Meini è arrivata terza. E ancora non è tutto, perché siamo riusciti a collezionare anche altri tre importanti podi nella categoria Juniores (8-13 anni), che in questo caso non portava alla qualificazione internazionale, ma che ha comunque messo i nostri atleti ai piani altissimi del panorama nazionale. In ambito femminile abbiamo registrato il primo posto di Matilde Solieri e il terzo di Dora Gasperini, mentre Riccardo Gnocchi è arrivato terzo tra i maschi".

Oltre a loro, a Lignano Sabbiadoro sono andati anche Diego Fusconi, Maicol Fantini, Gabriele Meini, Johan Gregori, Leonardo Carnovale, Carlo Cravosio, Andrea Suprani, Irene Panzavolta, Federica De Crescenzo, Giulio Giorgetti e Nicolò Vasumini. Nel frattempo alla Skate School di Cesena non ci si ferma: l’attività agonistica è attiva tutto l’anno, mentre all’inizio di ottobre ripretenderanno tutti i corsi pensati per intercettare tutti i gusti e tutte le età: si parte dai bimbi di due anni e si arriva agli adulti. In mezzo c’è una vastissima serie di proposte e iniziative che spaziano dagli open day, fino alle feste, ai concerti , alle serate impreziosite dalle gare e dalle esibizioni. "Quest’anno abbiamo introdotto pure il ‘surfskate’. Il consiglio direttivo, del quale fanno parte, oltre a me, Alessandro Pistocchi, Enrico Daltri, Martina Piredda ed Emanuela Fusconi, è sempre alla ricerca di nuove sfide. Pariamo da un’ottima base, quella della nostra nuova sede, un luogo all’avanguardia apprezzatissimo da appassionati che ci raggiungono da ogni parte d’Italia per allenarsi e crescere insieme a noi".

Luca Ravaglia