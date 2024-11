Yuma, un’agente a 4 zampe per la Polizia locale

La Polizia locale di Cesenatico presto avrà la sua prima unità cinofila. Da qualche giorno gli agenti hanno conosciuto Yuma, un pastore tedesco femmina di 5 mesi, che è entrato ufficialmente nel team della centrale. L’addestramento partirà la settimana prossima e prevede una prima fase di ubbidienza e successivamente la ricerca delle sostanze attraverso l’utilizzo di socks, ovvero pseudo sostanze che riproducono esattamente la composizione molecolare delle sostanze stupefacenti più note, come hashish, marijuana e cocaina. L’attività addestrativa è curata da Corrado Bernardi, vice comandante dell’Unione Appennino Reggiano e formatore esperto della scuola interregionale di polizia locale. L’addestramento verrà seguito dall’ispettore Stefano Francese, che diverrà il conduttore di Yuma. All’interno del comando verrà creato uno spazio per consentirle al cane lupo di stare a suo agio. È un cane dall’ottimo temperamento consentirà di operare in piena sicurezza anche in contesti ad alta tensione e affollati, come sovente avviene a Cesenatico durante l’estate e in occasione dei grandi eventi sportivi, culturali, gastronomici e di intrattenimento. La funzione di Yuma sarà di tipo repressivo, ma anche di prevenzione attraverso progetti di educazione alla legalità, che verranno sviluppati con gli istituti scolastici di Cesenatico a partire dal 2025.

g.m.