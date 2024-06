Zabberoni presenta i suoi assessori

Primo consiglio comunale a Borghi per la nuova amministrazione guidata dal riconfermato sindaco Silverio Zabberoni. Dopo il giuramento è stata presentata la giunta formata dal vicesindaco Luigi Deluca che è anche assessore a bilancio, Protezione Civile e sport; Genny Bagagli assessora a cultura, politiche giovanili, famiglia, natalità e pari opportunità; Gianluca Magnani capogruppo in consiglio comunale con delega ai lavori pubblici, Alessandro Foschi consigliere comunale con delega alla sicurezza, Mariacristina Trotta consigliera comunale con delega alla scuola, Roberta Schiaratura consigliera comunale con delega al decoro urbano e Viviana Lazzarini consigliera comunale. All’opposizione Dario Placca con i consiglieri comunali Gianluca Landini capogruppo e Lucia Rosati.

"Ringrazio tutti i nostri concittadini che ci hanno dato fiducia e continueremo come abbiamo fatto durante il primo mandato con ascolto, confronto e idee di crescita – ha detto il sindaco – È stato premiato il lavoro di squadra che abbiamo fatto in questi cinque anni cominciando a rivitalizzare Borghi. Abbiamo dimostrato di essere persone affidabili. In questi anni abbiamo lavorato insieme ai cittadini, alle realtà del territorio e alle associazioni per avere un orizzonte comune per ottenere e portare a casa importanti risultati per la comunità e per il territorio. Continuerò a lavorare e a essere a disposizione dei miei concittadini come ho sempre fatto in questi cinque anni. La cosa più importante riguarda la ristrutturazione del Palazzo del Comune che risale alla fine del 1800 e che da 19 anni aspetta la sistemazione con gli uffici comunali in affitto in uno stabile vicino. A settembre inizieranno i lavori". In seno all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare sono stati eletti due rappresentanti di Borghi: Luigi Deluca per la maggioranza e Angelo Dario Placca per la minoranza.

Ermanno Pasolini