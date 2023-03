Aziende in difficoltà Cesena: "Offro 2.000 euro netti al mese, ma non riesco a trovare due tornitori"

Nazario Francisconi, titolare di Almasteel di San Carlo

Cesena, 21 marzo 2023 – “Dopo un anno e mezzo di inutili ricerche presso le agenzie di lavoro interinale, i centri per l’impiego e le scuole tecniche della zona abbiamo tentato anche la carta delle inserzioni sul Resto del Carlino, ma non c’è stato niente da fare: nessuna risposta che facesse al caso nostro". Chi parla è Nazario Francisconi, 58 anni, titolare dell’azienda Almasteel di San Carlo, azienda che lavora i micropali necessari per consolidare il terreno sul quale vengono realizzate le grandi opere pubbliche: autostrade, dighe, muri di contenimento...

Chi state cercando?

"Due tornitori, ma se li trovassimo ne assumeremmo anche tre o quattro".

Li volete italiani?

"Non ci interessa la nazionalità, ma che sappiano fare il loro lavoro. Il 60% delle 18 persone alle quali diamo lavoro è straniero".

Perché tanta fretta?

"Perché abbiamo molto lavoro e dobbiamo dirottarlo nel Bresciano. Non riusciamo a costruire un nuovo capannone, per cui per sfruttare al meglio le macchine stiamo cercando di organizzare due turni, al mattino e al pomeriggio: sette ore di lavoro e otto in busta paga. Ma non troviamo il personale, pur avendo offerto 2.000 euro netti al mese oltre ad alcuni benefit, il 30% in più della media delle retribuzioni del settore".

Come mai?

"Da decenni l’Italia non investe nelle scuole tecniche e professionali, ecco i risultati".