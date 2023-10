Macfrut 2024, il salone si svela a Doha: green e academy digitale

Cesena, 11 ottobre 2023 – Due le novità della prossima edizione della fiera Macfrut, che punta ad oltre 1200 espositori da tutto il mondo (tanti sono stati nella passata edizione), illustrate nell’incontro di Doha: un Salone dedicato a prodotti e tecnologie di trasformazione sostenibile per la produzione di alimenti ad elevato valore nutrizionale realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, Campus di Cesena, e il Salone dell’Agrivoltaico sulle tecnologie e soluzioni per la transizione energetica ottenute integrando la produzione agricola all’energia fotovoltaica.

Si confermano contestualmente diverse altre proposte ormai consolidate: Biosolutions International Event, il Salone dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante; Pianeta Rosso, viaggio immersivo nella filiera del pomodoro; Plant Nursery area, salone specializzato per vivaisti, breeder, produttori, tecnici e ricercatori. Confermato Acqua Campus, in collaborazione con ANBI e CER, dedicato alle innovazioni e alle tecnologie del risparmio idrico.

Nei padiglioni fieristici verrà allestito un campo prova per toccare con mano le più avanzate tecnologie per la gestione delle risorse idriche applicate all’orticoltura, corredate da incontri e visite tecniche guidate.

Tra le novità di quest’anno, un Simposio internazionale sulle innovazioni genetiche nel comparto portinnesti con le ultime novità su melo, pero, drupacee e agrumi. E ancora, seminari su temi cardine come le strategie commerciali per lo sviluppo dei brevetti, l’armonizzazione dei sistemi di certificazione e una serie di open day dedicati alle eccellenze vivaistiche.

Nuova linfa anche per Spice & Herbs Global Expo, l’unico Salone interamente rivolto alla coltivazione e alle tecnologie per la prima trasformazione delle piante officinali e dei loro derivati primari, oltreché allo sviluppo del mercato internazionale delle spezie e delle materie prime erboristiche. Tra le nuove proposte dell’edizione 2024 ci sarà la prima edizione della “botanical by-products gallery”, una rassegna dei prodotti funzionali altamente innovativi provenienti dalle filiere agrarie. E ancora, un’area dedicata alle tecnologie per la lavorazione delle erbe, un viaggio alla scoperta dei fiori eduli, prodotti ricercati dalla ristorazione e dal consumatore, così come il ritorno del Forum Fippo giunto alla undicesima edizione.

Macfrut, infine, si fa strumento di formazione con la nascita della Macfrut Academy, una piattaforma digitale che coinvolgerà per l’intero arco dell’anno espositori e visitatori della fiera. Il format attraverso video-lezioni tenute da esperti fornisce l’approfondimento delle tematiche relative ad alcune filiere in modo da aggiornare i professionisti del settore sulle novità.

Le video lezioni avranno una durata di circa 30 minuti, suddivise in vari moduli, disponibili in quattro lingue (inglese, spagnolo, francese e italiano) su un’appositiva sezione nel sito di Macfrut.

La prima video Academy è in programma giovedì 9 novembre (ore 17 italiane) con un focus sulla filiera della patata, dalla raccolta al confezionamento; la seconda è in programma giovedì il 14 dicembre (sempre alle 17 ora italiana) sul mercato europeo di avocado e mango. La fruizione dei contenuti è gratuita previa registrazione.