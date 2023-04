Macfrut, 40 anni fa la prima fiera Da Pievesestina al mondo intero

Per tanti anni è stata l’unica fiera del settore ortofrutticolo, concentrata soprattutto su un focus ben specifico: le tecnologie. Non a caso ‘Mac-frut’ è l’acronimo di ‘macchine da frutta’. Nata nel 1983 nel quartiere di Pievesestina a Cesena, dove riuniva ogni anno i produttori di macchinari e tecnologie emiliano romagnoli in primis e poi italiani, dal 2015 si è spostata alla Fiera di Rimini mantenendo il cuore sempre nella città malatestiana dal momento che l’organizzazione è tutta in capo a Cesena Fiera. Il passaggio a Rimini è stato un punto di svolta prima di tutto dimensionale, in quanto dai 20mila metri quadrati di superficie cesenati si è passati agli attuali 60mila. Il mutamento è stato anche di indirizzo dal momento che Macfrut sotto la guida dell’attuale presidente Renzo Piraccini è l’unica fiera di filiera del panorama mondiale, rappresentativa di tutti gli anelli, dal pre al post raccolta, dal packaging al trading. In sostanza, dal campo alla tavola. Negli ultimi anni poi la manifestazione ha sviluppato una crescente anima internazionale: lo dimostra il fatto che il 38% degli espositori arrivano oltreconfine e fanno di Macfrut una delle fiere più internazionali del panorama italiano.