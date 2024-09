Il Cesena vince a Pisa 0-1 in Coppa Italia e si regala l’Atalanta agli ottavi

Cesena, 25 settembre 2024 – Il Cesena si diverte a sovvertire i pronostici battendo a domicilio avversari sulla carta più prestigiosi. Così, dopo aver vinto col Verona, la sbarazzina banda di Mignani ha compiuto un’altra impresa, ha messo ko anche il Pisa, capolista in campionato, guadagnando gli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà l’Atalanta a Bergamo.

All’Arena Garibaldi match dai due volti: un primo tempo sostanzialmente soporifero e praticamente privo di azioni pericolose, poi una ripresa combattuta e vivace in cui ancora una volta i romagnoli, dopo essere andati in vantaggio con una splendida azione corale, hanno poi sciupato almeno tre occasioni clamorose rischiando il pareggio allo scadere.

Pisa-Cesena è il prologo del match di campionato che si giocherà il 5 ottobre, sempre sullo stesso campo, quando, però, a sfidarsi saranno due squadre completamente diverse visto che ieri sia Inzaghi che Mignani in campo hanno mandato le seconde linee. Nel turnover del Cesena, Mignani sceglie Klinsmann in porta e rinuncia a Ceesay per infortunio, oltre a Berti. In campo solo Prestia e Adamo tra quelli che quattro giorni fa erano scesi in campo a Palermo, gli altri sono in panchina (dove si rivede Saber, tornato disponibile). Insomma spazio a chi ha giocato meno sinora.

La cronaca

Parte bene il Cesena, Adamo conquista un corner, la difesa pisana pasticcia e Beruatto respinge sulla linea, poi ci provano Mendicino e Antonucci, ma senza particolari patemi per Nicolas. Neanche i toscani combinano granchè per mettere in difficoltà Klinsmann. L’occasione apparentemente più pericolosa nasce da una errata deviazione di testa di Francesconi che taglia fuori anche Prestia, percussione di Lind, palla a Angori che spara su Klinsmann, ben posizionato sul primo palo. Altra merce la ripresa. Al 54’ il gol, Adamo lungo per Antonucci che sfonda in area a destra e passa in mezzo per l’accorrente Celia, anticipo su Tourè e palla in rete.

Al 59’ Pisa vicino al pareggio. Assist di Arena per Angori in area, sinistro da 3 metri che Klinsmann manda sulla traversa, sul rimbalzo Jevsenak a botta sicura ma Piacentini salva sulla linea. Al 71’ Antonucci centra l’incrocio, poi ancora Cesena vicino al raddoppio con Shpendi, soprattutto Tavsan, di testa spedisce fuori a porta spalancata. Per fortuna Moreo allo scadere la manda sul legno altrimenti ci sarebbe stato da recriminare ancora una volta.

Il tabellino

PISA: Nicolas, Calabresi, Rus (31’ Moreo), Beruatto (46’ Bonfanti), Tourè (61’ Vignato), Hojiholt, Jevesenak (61’ N.Bonfanti), Angori, Mlakar (22’ Abilgaard), Arena, Lind. A disp. Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Tosi, Marin, Sapola, Raychev, Piccinini, Leoncini. All. F. Inzaghi.

CESENA: Klinsmann, Piacentini, Prestia, Pieraccini (46’ Mangraviti), Adamo (73’ Ciofi), Francesconi, Mendicino (66’ Saber), Celia (77’ Donnarumma), Tavsan, Antonucci, Van Hoijdonk (66’ Shpendi). A disp. Pisseri, Siano, Curto, Chiarello, Bastoni, Calò, Manetti, Kargbo. All. Mignani. Rete: 54’ Celia.

Arbitro: Rutella di Enna

Note: presenti circa 1.000 spettatori. Ammoniti Pieraccini, Lind, Adamo, Calabresi, G.Bonfanti, Abildgaard, Mendicino e Ciofi. Angoli: 4 a 2 per il Cesena. Recuperi: 2’ pt e 6’ st