Lo sport si impara anche sui banchi di scuola

Società di rugby, basket, scherma per ora, e presto anche altre discipline: si sta già ampliando la gamma degli sport con cui l’indirizzo ‘Sport Manager gestione dell’impresa sportiva’ avviato quest’anno all’istituto Serra entra in sinergia aprendosi alla città e ai sodalizi sportivi del territorio.

Con una classe prima di 27 studenti, ha preso il via quest’anno scolastico all’istituto tecnico economico Serra la curvatura Sport manager gestione dell’impresa sportiva che forma futuri diplomati in Management dello Sport, i quali oltre a possedere le competenze amministrative e gestionali previste dal profilo di riferimento Amministrazione Finanza e Marketing, acquisiranno una preparazione specifica per la gestione di imprese e società legate allo sport.

"Ci siamo subito aperti al territorio come è prassi del nostro istituto e abbiamo iniziato a creare sodalizi - spiegano il dirigente Paolo Valli e l’insegnante di educazione fisica Stefania Pignataro referente del progetto - con alcune società del territorio, quali Cesena Rugby, Livio Neri basket e Circolo Schermistico forlivese, selezionate sulla base dei servizi che propongono sul territorio, e che si sono impegnate a far sperimentare agli studenti gli sport di competenza e si sono offerte di accompagnare gli alunni lungo tutto il percorso quinquennale. Il territorio cesenate e provinciale è ricco di società, associazioni e sodalizi sportivi operanti nelle più ampie discipline e il nostro intento è quello di creare una rete estesa di collaborazioni".

Gli alunni nel biennio, oltre a studiare economia aziendale e diritto, approfondiscono la cultura sportiva, il linguaggio specifico e le nozioni principali. Si aprono inoltre ai vari sport, con l’aiuto e la collaborazione degli esperti. Sono stati avviati anche incontri con figure professionali quali fisioterapisti sportivi, arbitri e atleti sportivi di livello e nel triennio il percorso sarà orientato alla gestione dell’impresa sportiva, a conoscere e approfondire tutte le figure dirigenziali e manageriali dello sport, all’organizzazione degli eventi.

"I nostri diplomati - chiudono dalla scuola - conseguiranno diploma di Amministrazione Finanza e Marketing, accompagnato da un certificato aggiuntivo delle competenze acquisite nella gestione e nella promozione di imprese ed eventi sportivi mondo del lavoro. Potranno anche organizzare eventi e gestire enti sportivi sia dal punto di vista manageriale sia negli aspetti amministrativi, contabili e fiscali. Il diploma permette inoltre di affrontare gli studi universitari tipici del corso di studio economico- giuridico, ma anche scientifici e medici e nell’ambito delle scienze motorie".