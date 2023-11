Chiude un altro bar: “Grazie per questi 17 anni”

Civitanova Marche (Macerata), 1 novembre 2023 – Giù anche le saracinesche del bar la Tazza d’Oro, il locale che per anni ha servito caffè, cappuccini e anche pranzi veloci all’interno dell’area del distributore di benzina della Esso, sulla statale Adriatica, nel quartiere di Fontespina.

Sulla vetrina è comparso ieri un cartello in cui è scritto "si avvisa la gentile clientela che dal 30 ottobre si conclude il nostro percorso lavorativo. Ringraziamo tutti, gli amici e i clienti, per l’affetto, l’amicizia e la continuità dimostrati in questi 17 anni”. E’ firmato ‘lo staff della Tazza d’Oro’.

Il bar è stato un punto di riferimento non solo per chi vive nel rione, ma anche per chi transitava in quella zona e lì si fermava per un buon espresso è una pausa in attesa di rimettersi in macchina e ripartire