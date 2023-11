Civitanova, cammina per 12 chilometri per cercare la cagnolina. Ritrovata 13enne

Civitanova Marche (Macerata), 12 novembre 2023 – Si era allontanata da casa alla ricerca della propria cagnolina, fino a far perdere le sue tracce. Una ragazzina di 13 anni ha camminato così per oltre 12 chilometri, allontanandosi dalla propria abitazione, all'insaputa della madre e senza il proprio telefono cellulare con sé.

Le ricerche sono scattate immediatamente nelle campagne di Civitanova: impegnati carabinieri, vigili del fuoco e Cai, con tanto di cinofili e droni.

La giovanissima è stata poi ritrovata da un'amica di famiglia, che sapeva delle ricerche in corso e l'ha notata vicino casa della nonna, prima di riaccompagnarla dai suoi famigliari.

Le ricerche erano scattate nella tarda mattinata con i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, supportati da un velivolo del quinto nucleo elicotteri carabinieri di Pescara e da una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco. La 13enne, fanno sapere i carabinieri, mentre era in compagnia della madre e del proprio cane, nelle campagne tra Civitanova e Porto Potenza, si era allontanata, sprovvista di telefono cellulare, non dando più notizie di sé.

La minore, per rincorrere l'affezionato animale domestico, si era allontanata dalla madre che, dopo circa 30 minuti di estenuanti e vane ricerche della figlia, si era rivolta ai carabinieri in stato di forte agitazione e preoccupazione. Subito organizzate le ricerche sul posto con circa 30 uomini dell'Arma e i vigili del fuoco. È stato anche attivato con immediatezza il piano provinciale di intervento della prefettura di Macerata, per la ricerca delle persone scomparse per consentire il coordinamento di tutte le attivita di ricerca e soccorso.

Per fortuna la vicenda ha avuto un esito lieto: alle 14.30 circa, dopo tre ore di ricerche, si è avuta notizia del rintraccio della giovane che, dopo aver perso l'orientamento ed aver vagato per le colline, ha percorso una decina di chilometri in campagna, da sola, prima di incrociare una stradina nei pressi del centro abitato, e riuscire, così, a raggiungere la casa di un parente. Grande sollievo tra tutti i membri delle forze dell'ordine impegnati nelle ricerche, ma, soprattutto, grande felicità per la madre che ha potuto riabbracciare la sua piccola, che sta bene anche se un po’ impaurita e scossa per l'accaduto.