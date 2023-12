Vende finto spray igienizzante: imprenditore finisce a processo

Civitanova, 16 dicembre 2023 – Avrebbe venduto la semplice acqua ossigenata, spacciandola per un potente virucida e germicida. Per questo, accusato di frode nell’esercizio del commercio, è finito sotto processo Michele Pinardi, imprenditore 37enne di Civitanova.

Una bottiglietta di liquido igienizzante

I fatti sarebbero avvenuti a marzo del 2020 quando, in piena emergenza Covid, i gel igienizzanti andavano a ruba, poiché erano diventati un presidio essenziale per tentare di proteggersi dal contagio del coronavirus.

Nel corso di un controllo la Guardia di finanza avrebbe però rilevato che Pinardi, legale rappresentante della A.M.Gest, società di Morrovalle operante nel settore chimico, aveva messo in vendita 18 flaconi pubblicizzandoli come igienizzante spray antibatterico, in grado di uccidere virus e germi.

In realtà le analisi avrebbero rilevato che quelle bottigliette contenevano solo il perossido di idrogeno, cioè la semplice acqua ossigenata. Per altro, Pinardi non aveva comunque l’autorizzazione necessaria da parte del ministero della salute per commercializzare quel tipo di articoli.

Così il 37enne era stato denunciato per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Ieri mattina per lui si è tenuta la prima udienza, in tribunale a Macerata. Ma il pubblico ministero Stefano Lanari e il giudice Francesca Preziosi hanno rilevato un difetto di notifica all’imputato, per questo è stato necessario rinviare il procedimento per consentire al civitanovese di partecipare e difendersi, dando la sua versione in merito all’accusa che gli viene mossa.