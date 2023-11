"In arrivo 20 milioni per le coste maceratesi"

Civitanova, 21 novembre 2023 – In arrivo ben 34,425 milioni di euro da parte di Regione e Rfi (Rete ferroviaria italiana), che serviranno per realizzare sei interventi di difesa della costa. E due di questi sono previsti nella nostra provincia, e cioè nel tratto tra Civitanova e Potenza Picena (oltre 11 milioni) e l’altro a nord di Porto Recanati (9 milioni).

Insomma, oltre il 50% dei soldi finirà nel maceratese. In particolare, la Regione ha stanziato 25 milioni dei fondi Fesr 2021/2027, cofinanziati da Rfi con 9,425 milioni, per i primi interventi che prevedono anche la messa in sicurezza dei tratti ferroviari costieri.

Non solo, tali contributi copriranno l’intero costo dell’intervento. Intanto, su proposta dell’assessore regionale alla difesa costa Stefano Aguzzi, la Regione ha approvato gli schemi di convenzione con i Comuni che beneficeranno dei finanziamenti e rivestiranno il ruolo di "soggetti attuatori", incaricati della progettazione, dell’appalto dei lavori e del collaudo.

"Gli interventi rientrano tra quelli previsti nel Piano di gestione integrata delle zone costiere – evidenzia Aguzzi – e rivestono particolare urgenza per la salvaguardia delle comunità locali e la sicurezza dei trasporti ferroviari. Non era scontata una compartecipazione così rilevante da parte di Rfi che invece ha contributo, con risorse davvero importanti".

Il Comune di Porto Recanati avrà 9 milioni di euro dalla Regione per il primo stralcio della "Realizzazione di scogliere emerse litorale di Scossicci". I Comuni di Potenza Picena e Civitanova beneficeranno di 11 milioni (5,4 a carico della Regione, 5,6 di Rfi) per il primo stralcio dell’intervento di "Difesa del paraggio con opere rigide e morbide".

A intervenire sulla questione pure il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui.

"C’è grande soddisfazione per questi importanti finanziamenti – commenta Pasqui – che puntano a risolvere problematiche gravissime che da anni interessano Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova. Sono oltre venti milioni di euro che la Regione mette a disposizione dei Comuni, ai quali ora spetta il compito di progettare e portare a compimento queste importanti opere, per arrivare definitivamente a tutelare le spiagge e le attività economiche dalle devastanti mareggiate che ciclicamente comportano danni ingenti. Un ringraziamento va al governatore Acquaroli, all’assessore Aguzzi e a tutta la giunta regionale per la sensibilità e l’attenzione che ancora una volta hanno manifestato verso il territorio della provincia".