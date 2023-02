Civitanova, secondo furto in un mese allo Stefy bar

Stefania Gnocchini

Civitanova, 6 febbraio 2023 – Furto allo Stefy bar di via Castelfidardo a Civitanova, il secondo in un mese. I ladri sono entrati questa notte forzando una porta e razziando quello che hanno trovato in cassa, circa un centinaio di euro, e poi sacchetti di patatine, dolciumi e qualche bottiglia.

Un mese fa la stessa storia e il sospetto è che siano sempre gli stessi ad agire. Il locale non è al momento protetto dalle telecamere. Sconfortata la titolare, Stefania Gnocchini, costretta a fare i conti con una sicurezza che manca e con i ladri che hanno preso ormai di mira il suo locale.