Louis Vuitton sbarca a Civitanova: "È il terzo stabilimento in Italia"

CIVITANOVA MARCHE (Macerata)

Ormai si contano i giorni per l’apertura del nuovo atelier di Louis Vuitton a Civitanova, nelle Marche. Ieri è iniziato il trasloco dei macchinari nello stabilimento della zona industriale A e tra alcune settimane ci sarà il via alla produzione di calzature sportive per uomo e donna. "Louis Vuitton – scrive l’azienda in una nota – è lieta di confermare il completamento e l’inizio delle attività del nuovo atelier manifatturiero dedicato alla produzione di calzature, portando così a tre il numero degli atelier in Italia. Nella prima fase, 90 risorse saranno già presenti nell’atelier con l’obiettivo di incrementarle nei prossimi anni". Al momento, dunque, si tratta di una prima fase, che vedrà impegnati novanta lavoratori, 70 artigiani e 20 persone di "supporto alla produzione". Si dovrà infatti attendere l’ultimazione della restante parte del padiglione prima che l’organico possa messo tutto a regime: per ora non ci si sbilancia sui numeri del neonato stabilimento, il cui direttore è Federico Bartoli, ma si viaggerà comunque nell’ordine delle centinaia di dipendenti. Nel complesso la struttura, situata tra le vie Enzo Ferrari e Piero Gobetti, avrà una superficie coperta di quasi 10mila metri quadrati, dove insisteranno uffici, magazzini, un laboratorio, una zona living e perfino un ristorante aziendale, mentre all’esterno ecco un verde curato. Sempre guardando al futuro, "la Maison – aggiungono da Louis Vuitton – attiverà inoltre anche un programma di formazione per i giovani, per scoprire e sviluppare le competenze della calzoleria, con lo scopo di preservare e promuovere questo eccezionale savoir-faire locale". La notizia dell’insediamento del prestigioso brand del lusso è arrivata a Civitanova a settembre del 2022, quando la giunta ha accolto l’istanza dell’azienda, proprietaria dell’area, di razionalizzare gli spazi in funzione di percorsi per le attività industriali. Per procedere con l’iter esecutivo è stato messo in piedi un consorzio che vede impegnate Cat Impianti, GI Costruzioni e Promo spa, al fianco del gruppo altoatesino Rubner. Il progetto della Maison è stato realizzato dall’ufficio centrale di Parigi, mentre la direzione tecnica affidata alla Politecnica di Firenze. "Conosciamo tutti – commenta il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica – la vocazione calzaturiera del nostro distretto, ma che un marchio come Louis Vuitton abbia scelto Civitanova e non altri centri vicini, comunque molto importanti a livello industriale, è una circostanza che ci inorgoglisce e che, soprattutto, ci lascia ben sperare per il futuro, perché al di là delle persone che saranno occupate, è bene pensare anche a tutto l’indotto che questo comporterà". Gli altri due stabilimenti italiani di Louis Vuitton si trovano a Fiesso d’Artico, nel Veneziano, dove si producono scarpe, e a Incisa in Val d’Arno (nella provincia di Firenze), dove invece si fa la pelletteria.