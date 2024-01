E’ morto Giorgio Pollastrelli, ‘padre’ del monumento alla Cavalleria

Civitanova, 11 gennaio 2024 – Si è spento questa notte il cavaliere Giorgio Pollastrelli senior, padre di Giorgio junior, consigliere comunale della Lega, e anche “padre“ del monumento alla Cavalleria in piazza Abba che ritrae San Giorgio a cavallo, simbolo dell’Arma di cui è stato uno storico leader, oltre che custode delle sue tradizioni e storia.

La salute lo aveva abbandonato negli ultimi tempi e stanotte è deceduto a 83 anni. Ha trascorso i giorni della malattia circondato dall’affetto dei suoi familiari e la notizia della sua morte ha provocato un grande dispiacere in chi lo aveva conosciuto anche in relazione al suo impegno per la realizzazione di quel monumento, che venne inaugurato nel 2016 dopo tanta fatica da parte sua per raccogliere i fondi (pubblici e privati) per finanziare quel tributo alla Cavalleria che era il suo orgoglio.

Fino a quando ha potuto è sempre stato la sentinella di San Giorgio anche per segnalare, perché ce ne sono stati, episodi di imbrattamento. Era anche attento a denunciare quello che in città a suo modo di vedere non andava, con il piglio di un uomo che, appartenendo ad un’altra epoca, si scandalizzava per certe licenze e abitudini moderne che proprio non mandava giù.

Queste le parole di addio che gli ha dedicato il figlio Giorgio attraverso Facebook: “Nella tua vita vedi di essere giusto, onesto, amorevole e buono di cuore. Con queste parole ti lascio andare. Grazie papà”.