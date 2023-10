Ragazza ubriaca e priva di sensi portata in ospedale, risse in strada: la movida e gli eccessi dei giovani

Civitanova, 29 ottobre 2023 – Movida molesta e violenta, risse in strada, giovani ubriachi che prendono a calci i cassonetti e le fioriere, anche quella di ieri è stata una notte difficile per chi vive in centro, costretto a subire gli eccessi dei giovani che arrivano a Civitanova per trascorrere la serata e che durante la notte ne combinano di tutti i colori.

E’ dovuta intervenire anche la Croce Rossa per soccorrere una ragazza completamente ubriaca e priva di sensi, trasportata all’ospedale. Gruppi di giovani a zonzo per il centro si sono accaniti contro i cassonetti, i segnali stradali e le fioriere. Alcuni residenti hanno girato un video dalle finestre delle loro case. E cresce il disagio e la rabbia di chi vive in queste zone ed è costretto a subire ogni fine settimana questi comportamenti.