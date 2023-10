Ragazza scomparsa da un mese trovata a Civitanova: sta bene

Civitanova, 9 ottobre 2023 – È stata ritrovata in buone condizioni dai carabinieri, ieri pomeriggio a Civitanova, una diciannovenne della provincia di Matera di cui non si avevano notizie da un mese. Si era allontanata di casa agli inizi di settembre senza informare i genitori, che ne avevano subito denunciato la scomparsa. I militari, dopo averla accompagnata in ospedale per verificare le sue condizioni di salute, ne hanno assicurato il ricongiungimento con la madre, che l’ha raggiunta.

Inoltre, nell’ambito dei controlli effettuati lo scorso fine settimana, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Per loro patenti ritirate.

Inoltre è stata denunciata una donna che, a seguito di un incidente, si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest. In totale sono state elevate 30 contestazioni per violazioni del codice della strada e controllate circa 150 persone.