Ritrovata Olha, i familiari si erano rivolti a Chi l’ha visto

Civitanova, 22 febbraio 2024 - È stata ritrovata questa notte dai carabinieri e sta bene Olha Part, trentacinquenne ucraina di cui non si avevano più notizie dallo scorso 4 febbraio.

La giovane, che vive da tanti anni in Italia e lavora come figurante di sala in un locale a Civitanova, è stata ritrovata dai carabinieri mentre beveva seduta al tavolino di un bar in compagnia di una amica.

I carabinieri l'hanno riconosciuta e fermata, invitandola poi a contattare immediatamente i familiari in ansia per lei.

Ieri sera l’appello dei familiari, che vivono in Ucraina e non la avevano più sentita, alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.