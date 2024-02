Scomparsa dal 4 febbraio, appello su Chi l’ha visto? “Aiutateci a trovare Olha”

Civitanova, 22 febbraio 2024 – Hostess ucraina scomparsa nel nulla: dallo scorso 4 febbraio i familiari che vivono nell’Est Europa non hanno più notizie di lei. Ieri sera alla trasmissione Rai "Chi l’ha visto?" appello per la scomparsa di Olha Part, 35 anni, hostess di sala in un locale di Civitanova.

Secondo quanto hanno riferito i familiari, la giovane donna era solita farsi sentire ogni giorno. Ma da domenica 4 febbraio i rapporti telefonici si sono interrotti improvvisamente e i parenti della trentacinquenne non hanno più avuto sue notizie.

Della giovane donna ucraina, almeno per il momento, nessuna traccia. Sono stati i familiari a dare l’allarme e hanno deciso di fare un appello alla trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli. I parenti della giovane donna non conoscono il nome del locale nel quale Olha Prat lavorava come hostess e figurante di sala.

"Ci rivolgiamo a tutti coloro che vivono a Civitanova Marche affinché possano aiutarci – è l’appello che è stato letto ieri sera, nel corso della trasmissione televisiva di Rai 3 – almeno per conoscere l’ultimo posto nel quale ha lavorato Olha. Ha sempre dato sue notizie e c’è molta preoccupazione. Tra l’altro, le è stato rubato il passaporto".

Nel corso del servizio è stata mostrata più volte la fotografia ed è stato reso noto l’identikit della trentacinquenne ucraina, che è alta 1.70, ha i capelli lunghi e castani e gli occhi verdi.