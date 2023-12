Si fa spedire 49 chili di marijuana: denunciato un 28enne

Civitanova, 4 dicembre 2023 - Acquista oltre 49 chili di marijuana. A finire nei guai, denunciato dai finanzieri della Compagnia di Civitanova, un ventottenne all’atto del ritiro di pacchi contenenti la sostanza stupefacente. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e lo spaccio di droga, i militari di Civitanova, con l’ausilio dell’unità cinofila, continuano ad effettuare i controlli dei colli giacenti nei magazzini dei corrieri espressi, che si trovano nel Maceratese. L’obiettivo: individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti.

Si fa spedire 39 chili di marijuana. Le Fiamme Gialle in azione

Nel corso di una di queste verifiche, le insistenti segnalazioni del cane antidroga Edir hanno permesso di individuare quattro plichi, in attesa di essere consegnati al destinatario; previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, le Fiamme Gialle li hanno aperti. Constatata all’interno la presenza complessiva di circa 49,50 chili di marijuana, hanno proceduto al differimento del sequestro per acquisire ulteriori elementi probatori necessari per l’esatta individuazione dei responsabili dei reati di traffico e spaccio delle sostanze illegali.

I finanzieri, in incognito e a debita distanza, per non destare sospetti, hanno quindi “accompagnato” il corriere nella della consegna a Porto Sant’Elpidio (nel Fermano) e sono intervenuti nel momento del ritiro dei plichi da parte del destinatario. Ovvero il ventottenne italiano. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e il destinatario della consegna è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.