All’ombra del Re Sole "Qui il mare più giovane"

Gironzolando per le spiagge si può vedere come queste ultime, finalmente, abbiano iniziato a ’rimpinguare" le loro fila di bagnanti e clienti.

Soffermandosi ai Bagni Re Sole, in fondo a viale Trieste, a Pesaro, si possono notare moltissimi giovani occupare gli ombrelloni giallo-arancione: "Da cinque anni siamo qui a Re Sole e ci siamo sempre trovati benissimo – raccontano Matteo, Mattia e Giovanni –. Il bello è che l’età media viaggia intorno ai 20 e 26 anni, quindi ci sono anche i presupposti per fare amicizie o per organizzare partite di basket e pallavolo". C’è anche chi, al mare, ci viene in vacanza a trovare gli amici, come Tommaso, bolognese, venuto qui per una settimana a trovare l’amico Simone: "Ogni tanto bisogna staccare e godersi le vacanze – dicono –, e trovare amici che non si vedono da un po’. Sotto l’ombrellone si sta bene, non ci si lamenta, anche se è un po’ caldo". Ma con l’avvicinarsi di Ferragosto, cosa farà la gioventù pesarese? "Sicuramente mangeremo qui, poi ci sposteremo a Rimini – dicono Elena e Mila, impegnate con l’abbronzatura –. C’è un evento che si chiama ’Circoloco’, andremo a ballare e divertirci. Sicuramente, con questo caldo, i drink perfetti per l’estate sono il gin tonic e il moscow mule". C’è anche chi resterà qui: "dovrebbe esserci un po’ di musica – dicono Riccardo, Kevin, Mattia, Kevin –, ma certamente la vera festa sarà questa stasera, alla Villa delle Rose, per il compleanno di Mattia".

Alessio Zaffini