L’Apologia di Socrate secondo Pizzi Lo Verso porta in scena l’opera di Platone

L’Apologia – fra tutte le opere di Platone la più ricca d’informazioni riguardanti il pensiero di Socrate – riletta da Enrico Lo Verso e la regista Alessandra Pizzi. Succede stasera al Parco Miralfiore di Pesaro per Miralteatro d’Estate. Apologia di Socrate – questo il titolo dello spettacolo in scena alle 21.15 – nasce dall’adattamento di Pizzi, in una versione accompagnata da un coro di otto attori – Fabrizio Bordignon, Barbara Bovoli, Marilena Martina, Luca Morciano, Leonardo Sinopoli, Sara Santucci, Mattia Spedicato, Laura Tutolo – e dalle coreografie e il movimento scenico a cura di Marilena Martina.