Mostra su Toulouse Lautrec a Rovigo: 200 opere riscoprire il fascino della Belle Époque

Rovigo, 5 marzo 2024 – Duecento opere per ripercorrere la fervente Montmartre di fine Ottocento, terreno fertile e di confronto tra linguaggi diversi che diede linfa all’arte del pittore Toulouse-Lautrec. La retrospettiva ‘Henri de Toulouse-Lautrec. Parigi 1881-1901’ è l'esposizione più vasta mai realizzata in Italia su questo grande artista francese, testimone importante del post-impressionismo, tra le figure più significative dell'arte del tardo ‘800.

Sono 60 le opere originali di Toulouse-Lautrec in mostra fino al 30 giugno a Palazzo Roverella di Rovigo: non solo manifesti, ma anche interessanti dipinti. L'esposizione offre punti di vista diversi con opere di altri artisti dell’epoca che mettono a fuoco l’ambiente in cui lavorava.

Il lavoro di ricerca portato avanti dai curatori Jean-David Jumeau-Lafond, Francesco Parisi e Fanny Girard (direttrice del Museo Toulouse-Lautrec di Albi), con la collaborazione di Nicholas Zmelty, rappresenta un’occasione inedita e imperdibile per immergersi tra le strade di Montmartre e incontrare i suoi attori.

La mostra – promossa dalla Fondazione Cariparo, in collaborazione con il Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi, e con la main sponsorship di Intesa Sanpaolo – è l’occasione per ricostruire l’ambiente parigino in cui Toulouse-Lautrec operava, mettendolo a confronto con realisti, impressionisti e simbolisti, ma diviene soprattutto un palcoscenico per la sua arte fortemente innovativa, superando l’approccio che tanto spesso riduce Toulouse-Lautrec a creatore di manifesti, soffermandosi sulla sua attività di pittore, con dipinti, pastelli e disegni provenienti da importanti musei americani ed europei, oltre che francesi.

La mostra ‘Henri de Toulouse-Lautrec. Parigi 1881-1901’ (Fonte Palazzo Roverella)

"Le iniziative culturali, l'attenzione per l'arte, per la cultura, la valorizzazione del patrimonio artistico di un Paese e le iniziative volte alla diffusione di conoscenza di artisti di caratura internazionale – spiega Michele Coppola, Executive director Arte di Intesa Sanpaolo – sono tutte attività che rientrano nell'impegno, a favore dell'arte e della cultura, che la Banca porta avanti da anni attraverso il proprio progetto espositivo all'interno delle Gallerie d'Italia”.

“Ma non si esaurisce esclusivamente con le iniziative che avvengono all'interno dei musei di proprietà: tra le iniziative di maggior successo, si inserisce indubbiamente Palazzo Roverella, dove da oltre 10 anni, insieme a Fondazione Cariparo, diamo vita a progetti espositivi originali e con prestiti dai più importanti musei del mondo", aggiunge Coppola, che è anche il direttore delle Gallerie d'Italia.

Manifesti di Toulouse-Lautrec in mostra a Rovigo (Fonte Palazzo Roverella)

Il programma di laboratori didattici, eventi speciali e visite tematiche per bambini e ragazzi ha già ottenuto la risposta di centinaia di classi. La mostra propone un programma speciale per tutte le fasce d’età – dai bambini agli adulti – per stimolare l’immaginazione e favorire la creatività. Qui il programma completo degli eventi.

Dedicato alle famiglie, il ‘Family Tour’ è una visita guidata coinvolgente che promette di far crescere imparando nuove cose insieme ai familiari. Ma non solo. Per gli adulti, Palazzo Roverella offre visite tematiche ed eventi speciali, arricchendo l’esperienza con approfondimenti da parte di esperti e performance artistiche ispirate ai grandi temi dell’opera di Toulouse-Lautrec.