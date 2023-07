RisorgiMarche", Ginevra Di Marco e Franco Arminio al Castello di Pitino"

Il castello di Pitino, frazione di San Severino Marche, si popola per ’RisorgiMarche’, che porta come ospiti Ginevra Di Marco e Franco Arminio, insieme sul palco. Stasera, a partire dalle 18, il binomio si fonde nella presentazione di ’È stato un tempo il mondo’, accompagnati dal pianista Francesco Magnelli e dal musicista Andrea Salvadori. Lo spettacolo unisce le canzoni di Di Marco, che insiste sui testi sociali e civili della musica folk e popolare, e le poesie di Arminio, creando un connubio di voci e parole, che animano l’evento, nella frazione di San Severino Marche. L’esibizione mette insieme poesia e musica popolare. Martedì 25 luglio, invece, il castello di Pitino ospita Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana che suoneranno l’album di Neil Young, Journey through the past.