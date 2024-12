Il cenone di Capodanno secondo il 'Cesarino': menù e ricette

Bologna, 29 dicembre 2024 - Per tredici anni ha gestito un grande salone di parrucchieri in città, ma alla soglia dei quarant’anni ha deciso di lasciare il lavoro e pensare a un’altra soluzione. È stato poi il compagno Marco a fargli la sorpresa: l’ha iscritto alle Cesarine, la rete di home food che da anni celebra l’accoglienza di casa e le ricette della tradizione, la più antica e diffusa rete di cuoche e cuochi casalinghi in Italia.

E per Maurizio Rossi, classe 1982, originario di Stia, suggestivo paese di fondovalle del Casentino, è stata la svolta. Eccoci al cospetto di una di quelle storie sempre più diffuse e motivanti, che parlano di ricerca di un’essenza di sé mai espressa, cui, grazie alla cucina, ci si può ricongiungere. E non si tratta di una favola isolata, perché di testimonianze ce ne sono parecchie, tante proprio all’interno di questa realtà che dal 2019 è comunità diffusa Slow Food per la salvaguardia della cucina tradizionale italiana.