Summer Jamboree 2023 a Senigallia: swing, brillantina e gonne a ruota

La spiaggia di velluto è pronta a rivivere il sogno di quei mitici Anni ’50, da sabato, 29 luglio, al 6 agosto con la XXIII edizione del Summer Jamboree. Fuori gonne a ruota, rossetto rosso, bretelle e brillantina, per nove giorni a Senigallia torna il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 più grande al mondo, divenuto ormai punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di quest’epoca straordinaria e ispiratrice.

Nove giorni di puro divertimento, all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing. Tanta musica non-stop per tutto il giorno e tanto divertimento tra l’Hawaian Beach, dove si balla con i piedi sulla sabbia, e il centro storico che si tinge di vintage, colori e allegria. "Anche per questa edizione del Summer Jamboree abbiamo creato un programma unico e originale, che come sempre contempla band iconiche e giovani talenti saliti alla ribalta, come Pokey Lafarge, che si esibirà il 3 agosto, star mondiale considerato l’erede dei grandi del passato. Poi abbiamo The Di Maggio Bros, unica band italiana che fa parte della Rock & Roll Hall of Fame americana e un tributo da non perdere al mito di Johnny Cash con Jay Ernest – racconta Angelo Di Liberto organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Alessandro Piccinini –. Due ‘chicche’ di questa edizione: i preziosi esemplari di auto americane pre-1969 della Fondazione Nicola Bulgari, esposte al Foro Annonario e al Centro Commerciale Il Maestrale e l’unico motordrome funzionante rimasto in Italia: una gigantesca ‘botte’ di legno dove corrono le motociclette e lo faranno dal vivo, davanti alla Rotonda a Mare ogni giorno. E come ogni anno Senigallia durante il Summer Jamboree diventerà una scuola diffusa di ballo, con i migliori insegnanti e ballerini al mondo dei balli Swing e Rock’n’Roll. Ci saranno tante lezioni di questi stili tra cui scegliere ogni giorno e martedì sera un vero e proprio contest di danza".

C’è attesa anche per l’Hera Dance Contest, una vera e propria gara di ballo a coppie ‘open level’ aperta a tutti, dalle 23,30 sulla pista di Piazza Garibaldi martedì 1 agosto. Non può mancare un altro evento imperdibile, ormai diventato un’icona del Summer Jamboree: il Burlesque Cabaret, Music and Dance Show al Teatro La Fenice il 4 agosto. E ancora, il brulicante Rockin’ Village Vintage Market, con oltre 70 espositori selezionati di abbigliamento vintage, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione.

Domenica 6 agosto, nell’iconico mercatino vintage del Summer Jamboree chiunque lo desideri può scambiare o vendere i suoi oggetti anni ’40 e ’50 con i tanti appassionati di passaggio. Sul lungomare Mameli, scenario esotico fino all’aperitivo.