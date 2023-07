Un mese bollente con Radio Deejay Linus: "Guardiamo al domani"

di Nives Concolino

L’estate di Radio Deejay riparte da Riccione con dirette radiofoniche, sport e l’attesissimo contest Deejay on stage in piazzale Roma. Annunciati ieri al Palazzo del Turismo i primi grandi ospiti, che si esibiranno in dieci serate, dopo i giovani esordienti. Sul palco Paola&Chiara (il 3 agosto), Diodato (il 7), Francesco Gabbani (il 15). Poi Mara Sattei, Ariete, Angelina Mango (nella foto), i The Kolors, Boomdabash, Clara e gIANMARIA. L’elenco, come annunciato da Linus, direttore artistico dell’evento e anche delle radio Radio Deejay e Capital, è destinato ad allungarsi. A giorni saranno svelati altri nomi e date.

Si rinsalda così quella liaison che lega Linus (foto a destra) a Riccione dal 1987, anno che ha segnato l’inizio del grande amore sbocciato tra lo stesso Linus e sua moglie Carlotta, riccionese doc, e l’apertura di Aquafan, dove dal 31 luglio al 26 agosto ripartiranno le dirette radiofoniche con Rudy Zerbi, Gianluca Gazzoli, Andrea e Michele. Con Deejay on stage e Play Deejay che faranno divertire, ballare, cantare e allenare gratis turisti e residenti, si riaccende l’estate riccionese.

Lo show serale in piazzale Roma partirà il 3 agosto con la regia di Linus e la conduzione del dream team della radio guidato da Rudy Zerbi, affiancato da Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli. In gara per il contest 35 concorrenti su 800 aspiranti, un record. Tanti arrivano da Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali. Con vanto Linus, affiancato Daniele De Luigi amministratore della San Marino Performance che organizza l’evento, ricorda il successo ottenuto nel 2022 dal vincitore ’Fiat 131’ tra i finalisti di Sanremo Giovani, il riccionese Giovanni Cricca approdato ad Amici, e Serepocaiontas presente tutte le mattine con Fiorello a Viva Rai2. Poi il Play Deejay che dal 29 luglio al 24 agosto trasformerà piazzale Roma in una palestra open air. Sarà inaugurato con un evento speciale di group cycling con 120 bike Technogym. Sarà aperto per pilates, yoga, functional training, group cycling, con oltre 120 corsi tutti gratuiti e la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino.

Contento di tornare a lavorare a Riccione, Linus commenta: "Siamo sempre andati d’accordo con ogni giunta di qualunque colore. Con tutti ho avuto un buonissimo rapporto e con qualcuno come con Massimo Pironi (il sindaco vittima con i ragazzi del Centro 21 del terribile incidente dello scorso ottobre ndr) è nata un’amicizia". Si commuove, e poi riprende: "In doppia emergenza, amministrativa e alluvione, poteva saltare tutto. Grazie al coordinatore Simone Bruscia, al dirigente Luigi Botteghi, e alla commissaria andiamo avanti".

Poi rivolto ai riccionesi: "Non vivete di ricordi e d’illusioni, ma di evoluzione e sostanza. Siamo arrivati qui da ragazzi, punto di riferimento erano le discoteche e personaggi come Jovanotti, c’era la leggerezza degli anni Ottanta, ma quei tempi sono passati, non si può dire ripartiamo dalle discoteche, forse quelle torneranno, quando sarà cambiato il modo di fare discoteca. Non bisogna vivere nel ricordo dei tedeschi degli anni Sessanta, delle ragazze svedesi, il mondo è cambiato. Avete peculiarità da sfruttare, la romagnolità, cosa pazzesca che tutti vi invidiano, qui arriva gente da tutto il mondo, è una città molto più bella di come la vendete". Dunque: guardare avanti.