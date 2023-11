Amazon, lavoratori in sciopero nel giorno del black friday

Piacenza, 24 novembre 2024 – Il Black Friday si trasforma in una giornata di protesta per i lavoratori di Amazon, con scioperi e mobilitazioni in 30 Paesi nel mondo, compreso il sito di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. La campagna di mobilitazione globale ha preso il nome di 'Make Amazon Pay' tradotto con' Amazon deve pagare’ inteso come debito che la multinazionale ha nei confronti dei propri dipendenti, della società , del pianeta.

Il venerdì nero, un must di Amazon

Il 'venerdì nero', giorno successivo alla festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, molti rivenditori riducono i prezzi per incrementare le vendite; l'evento si è sempre più spostato online ed è diventato globale, alimentato proprio da Amazon, che quest'anno pubblicizza 10 giorni di sconti dal 17 al 27 novembre.

I sindacati: “Chiediamo un aumento degli stipendi”

In Italia la Cgil ha indetto uno sciopero presso il magazzino di Castel San Giovanni. Secondo i dati forniti dai sindacati Cgil, Cisl e Uil è stata del 60% dei dipendenti a tempo indeterminato e del 50% per i lavoratori interinali la partecipazione dei lavoratori del sito Amazon di Castel San Giovanni alla giornata di sciopero indetta oggi. I sindacati si dicono "soddisfatti della risposta dei lavoratori, che hanno dimostrato ancora una volta la loro determinazione a rivendicare condizioni di lavoro più dignitose. Le richieste sono un aumento di retribuzione più in linea con l'andamento economico di Amazon, forme di welfare più concrete e un aumento dell'importo del buono pasto, attenzione da rafforzare alle problematiche di salute e sicurezza, e un ricorso meno strumentale alle contestazioni disciplinari”. “La mobilitazione dei lavoratori Amazon a Castel San Giovanni è un segnale importante, quasi simbolico, per tutto il mondo del lavoro”, fanno eco i funzionari di categoria di Filcams, Fisascat e Uiltucs. “È un messaggio chiaro rivolto a chi, pur ottenendo tanto dai lavoratori, non intende ridistribuire risorse a loro e alla comunità in cui vivono, in misura equa”.

Amazon: “A Castel San Giovanni l’86% al lavoro oggi”

"Oggi l'86% dei dipendenti del sito di Castel San Giovanni si è recato al lavoro come ogni giorno e non abbiamo registrato alcun impatto sulle nostre attività”. Lo fa sapere Amazon in una nota. “Ringraziamo i nostri dipendenti che oggi hanno scelto di lavorare per assicurare che i clienti possano ricevere i propri ordini”, scrive l'azienda che afferma poi di essere “in disaccordo” con le posizioni espresse dalla campagna ‘Make Amazon Pay’

Amazon, la protesta nel mondo

Secondo il sindacato GMB, più di 1.000 lavoratori del magazzino di Amazon a Coventry, in Inghilterra, sciopereranno. E ci sono scioperi anche in Germania. Lavoratori e attivisti di tutta Europa hanno in programma manifestazioni con l'obiettivo di interrompere il lavoro nei magazzini e impedire che la merce raggiunga i destinatari in uno dei giorni di shopping più affollati dell'anno.

Un portavoce di Amazon Uk ha dichiarato che lo sciopero non causerà alcuna interruzione. Anche gli Amazon Locker sono stati presi di mira. Molti acquirenti utilizzano gli armadietti che si trovano nelle stazioni ferroviarie, nei parcheggi dei supermercati e agli angoli delle strade, per ricevere i loro ordini. In Francia, l'organizzazione anti-globalizzazione Attac sta incoraggiando gli attivisti a tappezzarli con manifesti e nastro adesivo, in modo da impedire agli addetti alle consegne e ai clienti di aprirli. Il sindacato spagnolo Ccoo ha chiesto ai lavoratori dei magazzini e delle consegne di Amazon di organizzare uno sciopero di un'ora per ogni turno di lavoro durante il ‘Cyber Monday’, l'ultimo giorno dei 10 giorni di offerta speciale Amazon.