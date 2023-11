Buoni in omaggio per chi attiva una connessione

La banda ultra larga è un’opportunità per le aziende e le famiglie delle Marche. Lo è ancora di più se all’attivazione della linea ultra veloce sono legate ulteriori agevolazioni. Nove Comuni delle aree bianche della regione, infatti, sono stati inseriti nella campagna promozionale lanciata da Open Fiber a livello nazionale. Chi attiverà una connessione con la rete Open Fiber entro il primo aprile del 2024 riceverà un buono da 50 o 100 euro da spendere online: potrà essere un buono regalo, un buono carburante oppure una gift card da utilizzare per l’acquisto di vari articoli. Ed ecco i Comuni marchigiani per i quali è valida l’iniziativa: Terre Roveresche, Colli al Metauro (provincia di Pesaro-Urbino), San Marcello, Belvedere Ostrense, Monte San Vito (nella provincia di Ancona), Cossignano, Force, Montefiore dell’Aso e Ripatransone (nella provincia di Ascoli). Per accedere a questa opportunità basta verificare la copertura del proprio indirizzo su https:openfiber.itvinci-buono-1, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce. A quel punto va compilato il form disponibile su https:openfiber.itrichiedi-buono-regalo per ricevere il proprio voucher.