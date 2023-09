Civitanavi Systems sbarca a Pedaso (Fermo): nuovo stabilimento in Inghilterra

PEDASO (Fermo)

Da Pedaso alla cittadina di Filton, nella contea di Bristol, nel Regno Unito, il passo è breve. Infatti, la Civitanavi Systems spa ha inaugurato un nuovo stabilimento proprio nella città inglese situata nel cuore del distretto aerospaziale e della difesa. Questa espansione strategica segna un passo importante nella strategia di crescita dell’azienda e nell’impegno a fornire sistemi di posizione, navigazione e temporizzazione assicurati ai clienti civili e della difesa. Civitanavi Systems Uk Ltd., con sede nel nuovo stabilimento, rifornirà i clienti del Regno Unito. La nuova struttura vanta laboratori e impianti di produzione all’avanguardia, sale per le riunioni e uffici: un polo moderno per le tecnologie e le tecniche di navigazione avanzate nel Regno Unito. La struttura, di 5.000 metri quadrati, è stata progettata per essere moderna, flessibile, sicura e per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. I simulatori di movimento di nuova generazione e la catena di fornitura di giroscopi in fibra ottica localizzata consentiranno a Civitanavi Systems Uk Ltd. di progettare e produrre nel Paese delle soluzioni inerziali quasi al 100% made in Inghilterra. "Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo stabilimento nel Regno Unito, una tappa significativa per Civitanavi Systems, che avvia così un nuovo progetto basato su un ambiente di lavoro collaborativo e figure professionali di altissimo livello: ciò favorirà lo sviluppo di ulteriori innovazioni e la nascita di nuove partnership", ha detto Andrea Pizzarulli, amministratore delegato di Civitanavi Systems. E Alan Kaile, direttore generale di Civitanavi Systems Uk Ltd: "Attraverso Civitanavi Systems Uk risponderemo alle esigenze dei nostri clienti nel Regno Unito e internazionali, e presidieremo un mercato dinamico e all’avanguardia nei settori industriali di riferimento per la nostra azienda, facendo leva sulle conoscenze, sulle competenze e sulle tecnologie specialistiche, in particolare nella creazione degli impianti nel campo dei sistemi A-Pnt di alto livello".