Dovizioso e l’incidente ad Arezzo: cosa fa dopo il ritiro l’ex pilota di Motogp

Cesena, 9 aprile 2024 – Era in pieno allenamento con la sua motocross alla pista toscana di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, quando Andrea Dovizioso è caduto per terra, battendo violentemente la testa.

Per il forlivese ex MotoGP tanta paura e un trauma cranico rimediato nella caduta, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’ex Ducati è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi con l’elisoccorso, in codice tre. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, martedì 9 aprile, e chi era in pista si è subito fermato per accertarsi delle condizioni del 38enne.

Il presidente della Toscana: “Forza Dovi”

Dopo aver appreso dell’incidente, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha dedicato un pensiero al Campione del Mondo della Classe 125 su Facebook: "Il nostro Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto ad Andrea Dovizioso in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all'ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!”.

La passione per il motocross

Quella tra il Dovi è il motocross è sempre stata una passione mantenuta anche dopo l’addio al Motomondiale, al termine del GP di Misano 2022, tanto che il forlivese ha aperto l’anno scorso un crossodromo a Faenza: il “Park O4-Monte Coralli” (il numero richiama quello che aveva in pista). In una vecchia intervista a MxBars, ha raccontato il suo desiderio in futuro di gareggiare nel campionato italiano Motocross e nel Motocross delle Nazioni. La sua passione per il cross è la stessa ad altri piloti ed ex del Motomondiale come Valentino Rossi, rimasto in passato anche lui infortunato prima di Misano (in un’uscita però con le enduro), rimediando una frattura a tibia e perone della gamba destra.

Non solo motocross: anche il go kart con gli amici

Tra le altre passioni di Dovi ci sono anche le corse in go-kart con gli amici, il downhill (le discese in alta montagna con la mountain bike) e la flat track (le corse sugli ovali con le due ruote). Fuori dalle piste, il 38enne forlivese si allena in palestra, sia in allenamento outdoor che indoor, puntando su lavori di forza, stabilizzazione e coordinazione, soprattutto per bicipiti, tricipiti e deltoidi, ovvero i muscoli più impegnati nel motocross. Nel tempo libero rimanente, si gode la sua vita con la fidanzata Alessandra Rossi (la coppia non ha figli), conosciuta in pista nel 2013 e allora fidanzata con l’ex pilota di MotoGP, Anthony West.