È record di ricavi: "Avanti con la crescita"

Technogym chiude il 2023 con il nuovo record di ricavi pari a 808,1 milioni di euro (+12% rispetto al 2022 o +14% a cambi costanti). L’utile netto adjusted cresce del +18,6% a 78 milioni, nonostante l’effetto cambi. La proposta di dividendo è pari a 0,26 euro per azione, per un totale di circa 52 milioni, corrispondente al 70% dell’utile. L’ebitda adjusted è aumentato a 152 milioni di euro (+15%). "Partendo dai solidi risultati del 2023, dal ricco programma di appuntamenti e innovazione per il 2024, siamo fiduciosi nel prosieguo del nostro percorso di crescita profittevole, sostenibile e di lungo termine", sottolinea il presidente e ad, Nerio Alessandri (foto).